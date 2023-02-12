القاهرة الإخبارية ترصد أصداء مقترح أممى حول أوكرانيا فى روسيا

وأضاف حسين مشيك، خلال مراسلته لقناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامى حسانى بشير، أن المطالبة الأوكرانية بأن تنسحب القوات الروسية من المقاطعات التى ضمتها مؤخرا إلى أرضها لن يتحقق أبدا، مشددًا على أنّ السيطرة الروسية على منطقة الدونباس وخيرسون وغيرها هى سيطرة أصبحت دائمة.
وتابع، أن شعب هذه المقاطعات هو من اختار الانضمام إلى روسيا، نتيجة عملية استفتاء تمت على أراضى هذه المقاطعات فى وقت سابق، كما أن المطالبة الأوكرانية باستعادة أراضى الرقم لن تقبل به القيادة الروسية، كما لن يقبل الداخل الروسى بانسحاب من أراضى القرم.
وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية"، إلى أن روسيا تعتبر أراضى القرم روسية وهى جزء لا يتجزأ من روسيا، لذا يرى الخبراء بان جلسة الأمم المتحدة حول أوكرانيا لا قيمة لها، نظرا ما ستطالب هذه الجلسة أو أعضاء الأمم المتحدة لن يتحقق على أرض الواقع.
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