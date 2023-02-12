الاحتلال يقتحم جنين ويعتقل أسيرا محررا

جدة - نرمين السيد - واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال المدينة وحاصرت المنزل واعتقلت الأسير المحرر جبريل الزبيدى، الذى أمضى أكثر من 11 عاما فى سجون الاحتلال. والأسير زبيدى هو شقيق الشهيد داوود الزبيدى، وعضو المجلس الثورى لحركة فتح الأسير زكريا الزبيدى. كما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال فى المدينة والمخيم.

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