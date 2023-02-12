137 ألف جندى.. أوكرانيا تكشف خسائر روسيا فى الحرب

جدة - نرمين السيد - أعلن الجيش الأوكرانى، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 137 ألفا و780 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية فى 24 فبراير الماضي، من بينهم 900 جندى قتلوا أمس السبت فقط.





وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و280 دبابة و6 آلاف و488 من المركبات المدرعة و2287 من النظم المدفعية و465 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و234 من أنظمة الدفاع الجوى و296 طائرة و286 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 5 آلاف و148 من المركبات وخزانات وقود و2007 طائرة بدون طيار". وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس. وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

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