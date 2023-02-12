اقتصادى لـ«القاهرة الإخبارية»: مديونية فرنسا دفعت الحكومة لتقليل النفقات

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور فرنسوا بن حمد، أستاذ الاقتصاد بجامعة مونبلييه الفرنسية، أن فرنسا أصبحت يطلق عليها دولة "الرفاة"، قائلاً إن الديمقراطية المتطورة ترتكز على عقد اجتماعى يعيش فى قلبه سن التقاعد.





وأضاف فرنسوا، فى حديث لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن مديونية فرنسا تجاوزت 3 تريليونات يورو، الأمر الذى دفع الحكومة إلى وضع خطة لتقليل النفقات، كان أبرز بنودها تخفيض الميزانيات المتعمدة من أجل نظام "التقاعد". وشدد أستاذ الاقتصاد، على أهمية وجود عدالة اجتماعية بين الوظائف فى قانون التقاعد بفرنسا. وكانت نقابات العمال فى فرنسا، قد دعت إلى مشاركة واسعة فى المظاهرات ضد خطط الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام المعاشات، إذ كانت مظاهرات أمس السبت هى المرة الرابعة التى تحتشد فيها النقابات العمالية ضد خطط الحكومة لرفع سن التقاعد من 62 إلى 64.

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