العالم اليوم - مفاجأة قاسية.. دفع آلاف الدولارات مقابل كوبين من القهوة

انتم الان تتابعون خبر مفاجأة قاسية.. دفع آلاف الدولارات مقابل كوبين من القهوة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 12 فبراير 2023 03:22 مساءً - تفاجأ زوجان من أوكلاهوما في الولايات المتحدة مؤخرا، بدفعهما أكثر من 4 آلاف دولار، مقابل كوبين من القهوة.

ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية عن جيسي أوديل قوله، إنه تفاجأ بخصم مبلغ 4456 دولار من حسابه المصرفي، بعدما دفع ثمن كوبين من قهوة "ستاربكس".

ووفق أوديل فإنه طلب لزوجته قهوة "أمريكانو" مثلجة، بينما تناول هو "كراميل فرابتشينو"، ودفع دون أن ينتبه المبلغ الباهظ الذي يزيد عن 4 آلاف دولار.

وأشار الزوج "المصدوم" إلى أنه لم ينتبه إلى الرقم الذي كان مسجلا في فاتورته، حيث اعتقد أنه 4.45 دولار، عندما دفع باستخدام بطاقته الائتمانية.

وأوضح أنه "اتصل بخط مساعدة خدمة العملاء على الأرجح من 30 إلى 40 مرة في ذلك اليوم".

وأضاف: "اضطررنا إلى إلغاء رحلة عائلة كنا نخطط للقيام بها، لأننا خسرنا أكثر من 4 آلاف دولار بسبب هذا الخطأ".

وقال متحدث من "ستاربكس"، إن شيكا حرر باسم أوديل كتعويض عن الخطأ، لكنه ارتجع لوجد خطأ مطبعي في الاسم، وقد تم صرف شيك جديد.

وألقى المتحدث باللوم على أوديل كونه الشخص الذي أدخل الرقم خلال عملية الدفع، الأمر الذي نفاه الأخير قائلا إن مدير منفذ البيع أخبره أن الرقم الظاهر يعود إلى خلل في شبكة الدفع الإلكتروني.