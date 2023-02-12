هل ينتظر الشرق الأوسط زلزالا جديدا خلال الأيام المقبلة؟ متخصص يحسم الجدل

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور نجيب أبو كركى أستاذ علم الزلازل بالجامعة الأردنية، إن تواصل توابع زلزال تركيا وسوريا أمر متوقع ولا أحد يتوقع متى سيوقف خلال أسابيع أو أشهر: "هناك الكثير من الغموض وعلامات الاستفهام من حيث المنهجية والنتائج والاستغلال الإعلامى، وكل ذلك يؤكد أنه علينا ألا نستمع إلى التكهنات المتعلقة باحتمالية حدوث مدمرة أخرى، لأنه لا يمكن لأحد تحديد ذلك أو التنبؤ به تحديدا".





وأضاف أبو كركى، خلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب" مع الإعلامى مجاهد، على قناة "القاهرة الإخبارية": "فى المناطق التى أثر بها هذا الزلزال، فإن الكثير من الأبنية سقطت وهناك أبنية أخرى أصبحت ضعيفة، ومن ثم، فإنه من المحتمل أن هذه الأبنية يلحقها المزيد من الدمار". وتابع أستاذ علم الزلازل بالجامعة الأردنية: "كارثية الزلزال على تعتمد فقط على مقياس ريختر، فى التاريخ هناك زلازل بسيطة من حيث قوتها على مقياس ريختر كزلزال أغادير فى عام 1960، الذى كانت تقدر بنحو 5.6 درجة، لكنه أدى إلى دمار شامل فى المدينة و15 قتيلا". وأكد، أن القوة التدميرية للزلزال تعتمد على مجموعة عوامل، منها قوة الزلزال، لكن هناك عوامل أخرى هى الأساسات ونوع التربة الموجودة فى المنطقة وجودة البناء وما إلى ذلك.

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