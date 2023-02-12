العراق: القبض على ثلاثة إرهابيين فى بابل

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الاستخبارات - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الأحد - أن "عناصر الاستخبارات تمكنت من القبض على ثلاثة إرهابيين فى بابل نفذوا جرائم إرهابية خلال الأعوام السابقة"، مبينة أن "الأول ارتكب جرائم إرهابية إذ نصب عبوات ناسفة وقام بتفجيرها على القوات الأمنية وقام بخطف مواطن وقتله".
وأضافت: "إن المتهم الثانى قام بعمليات تفجير لدور المواطنين وزرع عبوات ناسفة وتفجيرها على القوات الأمنية، والأخير ارتكب جرائم تعرض على مقر للجيش العراقى وقتل وخطف وسرقة سيارة أحد المواطنين، فضلا عن تنفيذ هجوم على مقر للقوات الأمنية وإطلاق قنابل وتفجير عبوة على سيارة حكومية".
وأشار البيان إلى أنه "تم إحالة الإرهابيين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
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