برلمانى أوروبى: واشنطن فجرت خطوط أنابيب السيل الشمالى

جدة - نرمين السيد - وأوضح البرلماني، لصحيفة "إزفيستيا"، أن الولايات المتحدة، تسعى بشتى السبل، لكسر العلاقات الروسية الألمانية، مشيرا إلى أن الدول الغربية غير معنية بإجراء تحقيق مفتوح وشفاف، فى التخريب الذى استهدف خطوط أنابيب "السيل الشمالى"، معتبرين أن روسيا هى من قامت بتفجيرها.

واختتم الدبلوماسى حديثه، بأن العديد من الدبلوماسيين الأمريكيين، برروا رفضهم للعلاقات الروسية الألمانية، بأنها نابعة من دوافع أمنية واستراتيجية، مشيرا إلى أن الضغوطات الأمريكية على ألمانيا دفعتها لإطاعة أوامر واشنطن فى النهاية.

ونشر الصحفى الأمريكى الشهير، سيمور هيرش، فى الـ 8 من فبراير الجارى، تحقيقا صحفيا فى حادثة تفجير خطوط أنابيب "السيل الشمالى"، التى وقعت فى الـ 26 من سبتمر 2022، يستند إلى معلومات استخبارية حصل عليها من مصدر خاص، كان متورطا بشكل مباشر فى الإعداد لعملية التفجير.

ومن جانبه رفض البيت الأبيض "بصورة قاطعة" المعلومات الواردة فى التحقيق، فيما قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومى أدريان واتسون، إن هذه المعلومات "كذبة مفبركة وخرافة كاملة".