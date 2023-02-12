زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب المغرب

جدة - نرمين السيد - وذكر المعهد الوطنى للجيوفيزياء المغربى، أن مركز الهزة كان فى جماعة النكور التابعة لإقليم الحسيمة، وقد وقعت فى الساعة السابعة و59 دقيقة و31 ثانية صباحا بالتوقيت المحلى. وأضاف المعهد أن الهزة، التى سجلت على عمق 18 كيلومترات، وقعت عند التقاء خط العرض 35.023 درجة شمالا، وخط الطول 3.864 درجة غربا.

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