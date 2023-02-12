«القاهرة الإخبارية»: هزة أرضية جديدة تضرب ولاية ملاطية التركية

جدة - نرمين السيد - وتعرضت تركيا يوم الاثنين الماضى، لزلزال مدمر بقوة 7.5 درجة على مقياس ريختر، وأعقبه مئات الهزات الإرتدادية، وأسفر عن سقوط آلاف الضحايا ومئات الآلاف من المشردين والمصابين.

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