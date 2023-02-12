العالم اليوم - وفاة نجم الهلال السعودي السابق.. يوسف السالم

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 12 فبراير 2023 02:20 مساءً - أعلن نادي الهلال السعودي، الأحد، وفاة نجمه السابق يوسف السالم عن عمر ناهز 37 عاما بعد معاناة مع المرض.

ونقل السالم في منتصف يناير الماضي إلى العناية المركزة بإحدى المستشفيات إثر وعكة صحية مفاجئة. وأعلن نادي الهلال بعد ذلك تكفله بنقل اللاعب بطائرة إخلاء طبي إلى أحد مستشفيات الرياض لتلقي العلاج اللازم. تفاصيل أزمته الصحية كان السالم في طريقه لأداء التدريبات مع فريقه الحالي الجبيل، أحد فرق دوري الدرجة الثالثة، إلا أنه شعر بإعياء شديد وسارع للتحدث مع أحد أصدقائه لنقله للمستشفى.

ثم تعرض للإغماء ونقل بعد ذلك من مستشفى الجبيل إلى الدمام بمتابعة من وزارة الرياضة السعودية وإدارة نادي الهلال كذلك التي بادرت بعرض المساعدة لعلاج اللاعب. من هو يوسف السالم؟ وُلد السالم في مدينة الخُبر في 5 مايو 1985، حيث بدأ مسيرته الكروية مع نادي القادسية في عام 2003 ثم لعب مع الفريق الأول بنادي القادسية في عام 2008.

لعب السالم بعد ذلك في صفوف نادي الشباب حتى عام 2009.

ثم انضم بعد ذلك لنادي الهلال في عام 2013 وبقى معه حتى 2016، ثم لعب لنادي الاتفاق من 2016 إلى 2018.

انضم يوسف السالم لنادي الجبيل في العام قبل الماضي واستمر معه حتى وفاته اليوم.

خاض السالم 177 مباراة خلال رحلته مع الأندية السعودية سجل خلالها 58 هدفًا وصنع 8 أخرى.

شارك في 5 مباريات مع المنتخب السعودي سجل خلالها 3 أهداف، وحصد 3 ألقاب خلال رحلته مع الهلال هي الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس ولي العهد.

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