العالم اليوم - الرئيس الإيراني يزور الصين لتعزيز العلاقات الثنائية

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 12 فبراير 2023 02:20 مساءً - من المقرر أن يصل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى الصين، يوم الثلاثاء، في مستهل زيارة تستغرق ثلاثة أيام بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ.

وأعلنت عن الزيارة المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، الأحد، لكنها لم تخض في تفاصيل برنامج زيارة رئيسي.

والتقى الزعيمان في سبتمبر الماضي في سمرقند بأوزبكستان.

وتعهد رئيسي في ديسمبر بالبقاء ملتزما بتعميق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، خلال اجتماع مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هو تشون هوا في طهران.

يشار إلى أن الصين مشتر رئيسي للنفط الإيراني ومصدر مهم للاستثمار في إيران.

وفي عام 2021، وقعت إيران والصين اتفاقية تعاون استراتيجي مدتها 25 عاما تغطي الأنشطة الاقتصادية الرئيسية من النفط والتعدين إلى الصناعة والنقل والزراعة.

ويمر البلدان بعلاقات متوترة مع الولايات المتحدة، وسعيا إلى إبراز نفسيهما كثقل موازن للقوة الأميركية إلى جانب روسيا.

واتهمت واشنطن إيران ببيع مئات الطائرات المسيرة الهجومية لروسيا من أجل حربها في أوكرانيا، وفرضت عقوبات على المسؤولين التنفيذيين في شركة إيرانية لتصنيع هذا النوع من الطائرات، وفي الوقت نفسه، نمت العلاقات بين موسكو وبكين بشكل أقوى.