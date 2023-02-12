«تئن تحت وطأة الاحتلال».. نص كلمة أمين جامعة الدول العربية فى مؤتمر القدس

جدة - نرمين السيد - وألقى الأمين العام لجامعة الدول العربية كلمة فى مؤتمر "القدس صمود وتنمية"، جاء نصها كالتالى:

"فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين

جلالة الملك عبد الله الثانى ملك المملكة الأردنية الهاشمية

فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية

أصحاب المعالى والسعادة

الضيوف الكرام - السيدات والسادة،

اسمحوا لى أن أرحب بحضراتكم جميعاً فى الجامعة العربية.. بيت العرب.. العرب الذين جمعتهم قضية فلسطين والقدس مثلما لم تجمعهم قضية أخرى.. القدس الحاضرة فى الوجدان العربى والإسلامى، حتى وهى تحت الاحتلال.. فقد شهد التاريخ احتلالها من قبل، ثم ما لبث وجهها التعددى الحضارى المتسامح أن عاد مُجدداً، ناصعاً جلياً، وشاهداً على ما تمثله هذه البوابة بين الأرض والسماء من مكانة خاصة لدى أتباع الديانات السماوية جميعاً.

ولكن القدس اليوم تئن تحت الوطأة الثقيلة لاحتلال غاشم لا يكتفى بالاستيلاء على الأرض، وإنما يسعى أيضاً لتبديل الهوية وسرقة الذاكرة، وطمس التاريخ.

إن مؤتمرنا هذا يُعقد تنفيذا لقرار اتخذته القمة العربية فى الجزائر فى نوفمبر الماضى... بدعم صمود أهل المدينة المقدسة.. أهلنا المرابطين فى القدس، والصامدين بكرامة فى مواجهة سياسات وإجراءات إسرائيلية بالغة التطرف تهدف إلى القضاء على الهوية الفلسطينية.. وطمس الوجه التعددى للمدينة.. وتهويدها، بشراً وحجراً.. وإفراغها من سكانها الفلسطينيين، عبر القمع وتضييق الخناق وهدم المنازل وغير ذلك من الإجراءات المنافية للقانون الدولى الإنسانى.

أقول إن هدفنا هو تعزيز صمود المقدسيين على أرضهم.. لأنهم أصحاب هذه الأرض.. تلك بيوتهم التى يُراد إخراجهم منها على مرأى من العالم كله.. وهذا هو تاريخهم الذى يُراد محوه.. تاريخهم وتاريخنا جميعاً.. نحن العرب، مسلمين ومسيحيين، الذين نتطلع إلى المدينة المقدسة بخشوع بالغ ومحبة راسخة فى القلوب.. لأنها جزء من ذاتنا وهويتنا الدينية والحضارية والقومية.

إننا، ومن خلال هذا المؤتمر، نخاطب العالم كله.. ونسمعه صوتنا: القدس مدينة تحت الاحتلال بواقع القانون الدولى.. لا مجال للجدل فى هذا.. ولا يُمكن تغيير وضعها التاريخى أو مركزها القانونى بإجراءات أحادية.. أو باستعراضات سياسية لا هدف لها سوى مكاسب داخلية يسعى لها أعضاء فى حكومة يمينية متطرفة يهدفون لتسجيل النقاط مع ناخبيهم.

نريد من العالم أن يرى الواقع على حقيقته، المخجلة والمُفزعة.. وأن يُدرك خطورة ما يسعى الاحتلال إلى تكريسه فى القدس الشرقية، وفى البلدة القديمة، وفى الأقصى المبارك.. وهنا أقول إن التطرف لا يولِد إلا تطرفاً مضاداً.. والسعى إلى "تقسيم" الأقصى وطمس وجهه الإسلامى والعربى.. لن يقود سوى إلى إذكاء الاضطرابات والعنف بلا نهاية.

إننا نخاطب العالم كله من خلال هذا المؤتمر.. بمحاوره الثلاث؛ السياسى والقانونى والتنموى... لكى نسمعه صوت الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال.. والعرب الذين يدعمون صمودهم النبيل.. ونقول إن تعزيز هذا الصمود هو واجب ومسئولية على كل العرب.. بل هو واجب على محبى السلام وداعمى التسامح والانفتاح فى العالم على اتساعه.. فالقدس جزء عزيز من تراث الإنسانية وإرثها الحضارى... وضمان استمرار الوضع التاريخى والقانونى فيها دون تغيير لحين التوصل الى سلام دائم ونهائى هو صمام أمن للاستقرار الإقليمى والعالمى.

إن هذا الحضور الكثيف.. وتلك المشاركة على أعلى مستوى من القيادات العربية وممثلى المنظمات الدولية والإقليمية.. لابد أن توصل رسالة للعالم أجمع بأن القدس، بأهلها وتراثها ومقدساتها، تتعرض للخطر.. وأن استمرار الأوضاع الحالية، واستمرار السياسات القمعية التى يتبعها الاحتلال، سيفضى إلى مزيد من التوتر والعنف والكراهية.

إن حل الدولتين، وهو البديل العقلانى الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطينى-الإسرائيلى، يتعرض لتقويض ممنهج ومستمر على يد الاحتلال الإسرائيلى.. ومن دون أفق لإنهاء الصراع وتحقيق السلام الدائم والشامل فى منطقتنا، فإننا لا نترك للفلسطينيين سوى الإحباط واليأس.. وعلى محبى السلام فى العالم السعى والعمل بجدية من أجل إنقاذ حل الدولتين من أيدى المتطرفين وكارهى السلام".

شكراً لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.