الناتو يعتزم تمديد ولاية ستولتنبرج حتى 2024

جدة - نرمين السيد - ذكرت صحيفة " فيلت أم زونتاج" الألمانية، اليوم الأحد، نقلا عن مصادر دبلوماسية، إن حلف شمال الأطلسى سيمدد فترة ولاية الأمين العام النرويجى ينس ستولتنبرج مرة أخرى، فى وقت يسعى فيه الحلف للحفاظ على الاستقرار خلال الحرب فى أوكرانيا، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".





وأفادت الصحيفة، بأن الأعضاء سيمددون ولاية ستولتنبرج حتى أبريل 2024 بسبب "إنجازاته البارزة"، ولضمان استقرار الحلف العسكرى خلال الحرب الدائرة فى أوكرانيا. وأضافت أن هناك اتفاقًا غير رسمى بين الدول الثلاثين الأعضاء على أن يظل "ستولتنبرج" فى منصبه إلى ما بعد نهاية فترة ولايته فى 30 سبتمبر المقبل. وأوضحت الصحيفة الألمانية، أنه سيتم اتخاذ قرار رسمى فى الأسابيع المقبلة. وكان ستولتنبرج وهو خبير اقتصادى وزعيم سابق لحزب العمال النرويجى قد شغل منصب رئيس وزراء النرويج من 2000 إلى 2001 ثم من 2005 إلى 2013، كما شغل أيضًا منصب وزير المالية والطاقة، قبل أن يصبح أمينًا عامًا لحلف الأطلسى فى عام 2014.

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