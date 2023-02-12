بولندا: ارتفاع عدد لاجئى أوكرانيا إلى 9 ملايين و776 ألفا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الوافدين الأوكرانيين الفارين من بلادهم إلى بولندا إلى 9 ملايين و776 ألف لاجئ، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى شهر فبراير من العام الماضى.





وأضافت الوكالة - حسبما ذكر راديو "بولندا" - أن البلاد استقبلت أمس 23 ألفا و700 لاجئ من أوكرانيا، كما شهدت أيضا مغادرة 24 ألف لاجئ أوكرانى من بولندا عائدين إلى بلادهم، ما يرفع إجمالى العائدين إلى نحو 7.91 مليون شخص. وكانت بولندا قد مررت فى شهر مارس الماضى، مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

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