العالم اليوم - توابع الزلزال الكبير.. هزات ارتدادية تضرب كهرمان مرعش

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 12 فبراير 2023 01:22 مساءً - أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية، الأحد، تسجيل هزة أرضية بقوة 4.3 درجة مركزها مدينة كهرمان مرعش الواقعة في قلب منطقة زلزال الإثنين المدمر.

ولم تذكر السلطات مزيدا من التفاصيل حول الهزة الأخيرة وآثارها. كما أشارت إلى رصد هزة أرضية بقوة4.1 درجة في ولاية ملاطية، وهزة بقوة 4.0 على مقياس ريختر شمال غربي شانلي أورفة، فيما جرى رصد هزة أرضية بقوة 3.7 على الحدود التركية السورية. وذكرت إدارة الطوارئ والكوارث التركية أن عدة هزات ارتدادية ضربت البلاد خلال ساعات الليل والفجر. آخر التطورات بلغت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في تركيا 24617 قتيلا و80278 مصابا بحلول مساء السبت، حسب إحصائية رسمية، وسط استمرار عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المنكوبة بجنوب شرق البلاد.

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد المتضررين من جراء الزلزال في سوريا وتركيا بلغ نحو 26 مليون شخص، وأطلقت نداء لجمع 42.8 مليون دولار لتمويل الحاجات العاجلة على الصعيد الصحي.

حذر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، من أن حصيلة الزلزال الشديد في تركيا وسوريا والتي تخطت حتى الآن 28 ألف قتيل، "ستتضاعف أو أكثر".

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