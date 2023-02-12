العالم اليوم - كبار السن والوجبات السريعة.. دراسة تكشف مفاجأة غير متوقعة

انتم الان تتابعون خبر كبار السن والوجبات السريعة.. دراسة تكشف مفاجأة غير متوقعة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 12 فبراير 2023 01:22 مساءً - حين يتحدث الناس عن الوجبات السريعة، يسري الاعتقاد لديهم بأن المعنيين بالأمر هم فئة الشباب الذي يدمنون تناول أطعمة مثل البرغر والبيتزا والمشروبات الغازية، لكن دراسة أميركية حديثة كشفت أن كبار السن ليسوا بمنأى عن الخطر.

وبحسب دراسة أجرتها جامعة ميشغان الأميركية، فإن 13 في المئة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و80 ظهرت عليهم علامات الإدمان على أطعمة ومشروبات غير صحية.

ونقل موقع "diabetesselfmanagement"، فإن الدراسة أظهرت إقبالا كبيرا لكبار السن على الوجبات السريعة، رغم ما تتسبب به من اضطرابات صحية كالسكري وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول والكلى والوفاة المبكرة.

ولا تقف أضرار الوجبات السريعة عند الجانب العضوي، بل تؤدي إلى تزايد الشعور بالاكتئاب والقلق، لا سيما وسط كبار السن الأكثر عرضة.

وأجري الاستطلاع في يوليو 2022، فجرى طرح السؤال على كبار السن حول الأطعمة التي يتناولوها، وما إذا كانوا يقبلون بدورهم على الوجبات السريعة التي صارت تثير قلقا كبيرا في العالم.

وأظهرت النتائج أن 44 في المئة من الأشخاص المستجوبين كان لديهم عارض واحد على الأقل من أعراض إدمان الوجبات السريعة.

ومن بين أبرز أعراض إدمان الوجبات السريعة؛ الشعور برغبة شديدة للغاية في تناول طعام معين، فتناولوه لمرة واحدة على الأقل في الأسبوع.

وتشمل الأعراض عدم القدرة على الإقلاع عن تناول وجبات معينة رغم المحاولة باستمرار، إلى جانب الشعور بضيق عند التوقف عن تناولها لفترة في عارض يسمى بـ"الانسحاب".

وأوضح الباحثون أن الأطعمة التي تخضع لمعالجة كبيرة مثل اللحوم المقددة تصبح مصدر إدمان على الأرجح، لأنها تؤدي إلى تحفيز هرمون "الدوبامين" في الدماغ".

وربما يفسر هذا الأمر إقبال بعض الأشخاص على تناول وجبات سريعة وخاضعة لمعالجة كبيرة عند الانزعاج من أمر ما في حياتهم.