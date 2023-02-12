العالم اليوم - التضخم بالأردن يرتفع في يناير إلى 3.77 بالمئة على أساس سنوي

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 12 فبراير 2023 01:22 مساءً - ارتفع معدل التضخم في الأردن خلال شهر يناير إلى 3.77 بالمئة على أساس سنوي، بسبب ارتفاع مؤشر المجموعة السلعية في البلاد.

وأظهرت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، الأحد، أنه بالمقارنة مع شهر ديسمبر الماضي، فقد تراجع معدل التضخم بنسبة 0.39 بالمئة.

وبحسب تقرير دائرة الإحصاء، فإن التضخم قد ارتفع في الشهر الماضي بسبب أسعار المجموعات السلعية التي ساهمت في الارتفاع، هي مجموعة الوقود والإنارة والنقل والإيجارات.

وأظهرت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة في الأردن، منتصف شهر يناير الماضي، أن معدل التضخم في ديسمبر 2022 قد ارتفع إلى 4.36 بالمئة على أساس سنوي.

ومقارنة مع شهر نوفمبر، فقد تراجع التضخم في المملكة بنسبة 0.13 بالمئة.

وكانت مجموعة الوقود والإنارة والنقل والايجارات أيضًا هي أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في الارتفاع.

وعلى مدار العام الماضي، ارتفع معدل التضخم في الأردن بنسبة 4.23 بالمئة مقارنة بعام 2021.

وفي سياق منفصل، كان صندوق النقد الدولي قد قال إن نمو اقتصاد المملكة الأردنية تسارع في 2022 بالرغم من الاضطرابات الاقتصادية العالمية، مدفوعا بتقدم قوي في الإصلاحات الهيكلية المدعومة من الصندوق، والتي خففت التداعيات على الاقتصاد وعززت استقرار الاقتصاد الكلي.