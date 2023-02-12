الرئيس الفلسطينى: نرفض قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس الفلسطينى، خلال كلمته بفعاليات مؤتمر "دعم وحماية القدس" بمقر جامعة الدول العربية فى القاهرة، اليوم الثلاثاء، رفضوا كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية واختزالها".
وأشار الرئيس الفلسطينى إلى أن "الاحتلال يواصل اعتداءاته على المقدسات الإسلامية والمسيحية"، مشددًا على أنه للمسلمين وحدهم الحق العينى فى الحائط الغربى وحائط البراق، وأن الأقصى، بما فيه حائط البراق، وقف إسلامى.
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