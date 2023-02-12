أوكرانيا: القوات الروسية قصفت 15 بلدة فى خاركيف خلال يوم

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الإدارة الإقليمية فى خاركيف الأوكرانية أوليه سينيهوبوف، صباح اليوم الأحد، أن القوات الروسية قصفت يوم أمس ما لا يقل عن 15 بلدة مُحتلة، ما أسفر عن تدمير 13 مبنى سكنى فى بلدة فوفتشانسك.





وقال سينيهوبوف فى تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، خلال اليوم الماضى، قصف الروس المستوطنات الحدودية فى منطقتى تشوهويف وكوبيانسك بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون والطائرات. وتعرض ما لا يقل عن 15 مستوطنة لنيران العدو.

وأضاف سينيهوبوف: نتيجة للقصف المكثف والغارة الجوية على بلدة فوفتشانسك، تم تدمير 13 مبنى سكنى وتجارى، بالإضافة إلى ذلك تضرر مبنى للشرطة الوطنية بينما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وذكر المسؤول الأوكرانى، أن القوات الروسية شنت هجومًا صاروخيًا جديدًا على خاركيف يوم أمس فى حوالى الساعة 23:15 بالتوقيت المحلي، ما أسفر عن تدمير مؤسسة واندلاع حريق واسع النطاق، كما تم استهداف مستودع نوفا بوشتا وأسفر الهجوم عن إصابة مواطن يبلغ من العمر 35 عاما.

وأشار إلى أن الروس قصفوا على مدار يوم أمس خاركيف مرة أخرى واستهدفوا المدينة بصواريخ S-300، مما ألحق أضرارًا بالبنية التحتية.