جدة - نرمين السيد - اعتبر غسان سويدان، مدير مرصد الزلازل الأردنى، أنه من البديهى أن تتبع الهزات الارتدادية الزلزال الذى وقع فى تركيا وسوريا، لافتًا إلى أنه من الطبيعى أن تكون هذه الهزات قوية إلى حد ما، ولازلنا إلى اليوم نسجل زلازل من 4.5 و5 درجات على مقياس ريختر ولا شىء مستبعد.





وأضاف غسان سويدان، خلال مداخلة لقناة «القاهرة الإخبارية»، أنه فى هذه الظروف التى وقع فيها زلزال قوى للغاية فى سوريا وتركيا، فإنه عادة ما يعقبه من زلازل وإن كانت درجته 5 درجات فهى تكون قادرة على إسقاط مبانى انهكت بعد عدد من الزلازل السابقة. وتابع: «الزلزال الذى وقع منذ قليل يبعد عن مركز الزلزال السابق بعض الكيلو مترات، وليس فى نفس النقطة، ونمثله بنقطة جغرافية ولكن يكون امتداد على بضع كيلو مترات». واستطرد: «فى الأردن نسجل هذه الزلازل لأن تركيا ليست بعيدة عن الأردن، ومركز زلزال يوم 6 فبراير كان يبعد عن عمان 590 كيبلو متر، وهنا لا نتحدث عن شعور المواطنين ولكن عن أجهزة رصد الزلازل، وسجلنا بعد زلزال تركيا أكثر من 1500 زلزال ارتدادى».

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدير مرصد الزلازل الأردنى لـ«القاهرة الإخبارية»: الهزات الأرضية بديهية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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