ملك الأردن: القضية الفلسطينية ستظل فى أولوية الاهتمامات العربية

جدة - نرمين السيد - وأضاف الملك عبدالله الثانى، فى كلمة له خلال فعاليات مؤتمر دعم وحماية القدس بمقر جامعة الدول العربية، أن الحفاظ على فرص السلام يتطلب وقف الاعتداءات فى القدس، لذلك علينا تكثيف الجهود لدعم أشقائنا فى فلسطين.
وتابع الملك عبدالله بالقول، إن المساس بالوضع القانونى والتاريخى للقدس له آثار سلبية، مطالبا المجتمع الدولى بتلبية حقوق الشعب الفلسطينى العادلة والمشروعة بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".
وانطلق اليوم الأحد، مؤتمر دعم القدس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس الفلسطينى محمود عباس، وملك الأردن عبدالله الثانى، وأحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، وسامح شكرى، وزير الخارجية.
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