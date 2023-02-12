فاجنر الروسية تعلن السيطرة على بلدة جديدة فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ونقل المكتب الصحفى لبرجوجين عبر "تليجرام" قوله "اليوم سيطرت فصائل هجومية لمجموعة فاجنر على بلدة كراسنايا غورا"، وأرفق المنشور بصورة ومقطع فيديو لإثبات حقيقة سيطرة قوات المجموعة على البلدة المذكورة. وشركة فاجنر هى شركة عسكرية روسية تنشط فى عدة دول تشهد نزاعات والهدف الأول لها العمل لصالح روسيا.

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