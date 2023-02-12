الرئيس الفلسطينى: نشكر مصر حكومة وشعبا على دعم القضية الفلسطينية

وأعرب الرئيس الفلسطينى، خلال كلمته بفعاليات مؤتمر "دعم وحماية القدس" بمقر جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، عن شكره الأردن لوصايته الهاشمية على الأماكن المقدسة، والشكر لمصر حكومة وشعبا على دعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا تقديره للرئيس عبدالفتاح السيسى لمشاركته فى مؤتمر "دعم القدس وحمايته".
وأشار أبو مازن، إلى أنهم رفضوا كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية واختزالها"، مؤكدًا تمسكه برفض قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس،
وقال الرئيس الفلسطينى إن "الاحتلال يواصل اعتداءاته على المقدسات الإسلامية والمسيحية"، مشددًا على أنه للمسلمين وحدهم الحق العينى فى الحائط الغربى وحائط البراق، وأن الأقصى، بما فيه حائط البراق، وقف إسلامى.
وتابع: "حقنا فى حائط البراق أقرته الشرعية الدولية ممثلة بعصبة الأمم عام 1930"، و"القدس مدينة تحت الاحتلال بحكم القانون الدولى".
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