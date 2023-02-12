الرئيس الفلسطينى: نتعرض لأكبر عملية تزوير فى التاريخ لطمس قضيتنا

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال كلمته فى مؤتمر "القدس.. صمود وتنمية"، والمنعقد حاليا فى مقر جامعة الدول العربية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، أن فلسطين تتعرض لأكبر عملية تزوير فى التاريخ لطمس القضية. وشدد على أن الاحتلال يريد أن تصبح فلسطين بلا شعب، مردفا: "نحن أصحاب الحق فى فلسطين والقدس والمسجد الأقصى المبارك". وأوضح أن الشعب الفلسطينى قاوم بكل الوسائل الاعتداءات على أراضيه ومقدساته، مؤكدا أن القدس بحاجة إلى أمتها العربية والإسلامية.

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