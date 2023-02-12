بايدن وترودو يبحثان إسقاط «الجسم المجهول» فى كندا

وأفاد البيت الأبيض، فى بيان نشره عبر موقعه الإلكترونى، اليوم الأحد، بأن قيادة الدفاع الجوى فى أمريكا الشمالية "نوراد" كانت تتابع الجسم المجهول الذى كان يحلق فى المجال الجوى لأمريكا الشمالية على مدار الـ24 ساعة الماضية.
وبحسب البيان، أطلع فريق الأمن القومى الأمريكى بايدن باستمرار مراقبة التطورات منذ رصد الجسم المجهول.
وبدافع الحذر وبتوصية من جيوشهم، أذن الرئيس الأمريكى ورئيس الوزراء الكندى بإسقاطه.
وأصدر بايدن تعليماته للطائرات المقاتلة الأمريكية المخصصة لـ"نوراد" بإجراء العملية وأسقطت طائرة أمريكية من طراز "إف-22" الجسم المجهول فى الأراضى الكندية بالتنسيق الوثيق مع السلطات الكندية.
وناقش القادة أهمية استعادة حطام الجسم المجهول من أجل تحديد مزيد من التفاصيل حول الغرض منه أو أصله.
وأشاد الرئيس الأمريكى ورئيس الوزراء الكندى بالشراكة القوية والفعالة بين قيادة الدفاع الجوى فى أمريكا الشمالية والقيادة الشمالية الأمريكية واتفقا على مواصلة التنسيق الوثيق بينهما لحماية المجال الجوى.
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