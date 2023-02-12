العالم اليوم - بخطوات منزلية بسيطة.. يمكنك الحفاظ على صحة أسنانك

انتم الان تتابعون خبر بخطوات منزلية بسيطة.. يمكنك الحفاظ على صحة أسنانك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 12 فبراير 2023 12:24 مساءً - يعتبر الاعتناء بصحة الأسنان واحدا من أكثر القضايا الصحية التي يسعى الأطباء لتشجيع الناس على الالتزام بها.

ووفقا لطبيبة الأسنان، آنا ميدلتون، هناك عدة خطوات منزلية بسيطة تساعد في الحفاظ على صحة الأسنان واللثة:

تناول التفاح، الذي يساعد مضغه على تنظيف الأسنان بشكل طبيعي.

مضغ العلكة بعد الوجبات، الذي يساعد في إخراج الطعام العالق من بين الأسنان.

شرب الماء.

استخدام الخيط يوميا.

وبحسب ميدلتون، يمكن لصحة الأسنان الجيدة أن تحمي من الأمراض، بما في ذلك مرض ألزهايمر وأمراض القلب.

وأضافت: "لا تساهم البلاك والبكتيريا الضارة في فمك في تسوس الأسنان وأمراض اللثة فحسب، بل إنها قادرة على دخول مجرى الدم وأجزاء أخرى من الجسم".

وتابعت: "بالنسبة للأطفال فإن حساسيتهم اتجاه التسوس أعلى، وبالتالي المواظبة على مراجعة طبيب الأسنان أمر أكثر أهمية بالنسب لهم".

وأكدت ميدلتون: "يجب على جميع الأطفال مواظبة مراجعة طبيب الأسنان، وتنظيف أسنانهم بالفرشاة مرتين يوميا، بمعجون أسنان يحتوي على الفلورايد لمدة دقيقتين في المرة الواحدة".