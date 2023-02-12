أبو الغيط فى مؤتمر دعم وحماية القدس: الاحتلال يسعى لتبديل هوية المدينة

جدة - نرمين السيد - وأضاف أبو الغيط، فى كلمة له خلال فعاليات مؤتمر دعم وحماية القدس بمقر جامعة الدول العربية، أن "مؤتمر القدس يأتى استجابة لدعوة من قمة الجزائر 2022"، مؤكدا أن هدفنا تعزيز صمود المقدسيين على أرضهم.

وتابع بأن القدس مدينة تحت الاحتلال بحكم القانون الدولى، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلى يسعى لتبديل هوية القدس وهدم مكانتها التاريخية.

وأكد أبو الغيط أن العرب مسلمين ومسيحيين يدعمون مدينة القدس وهويتها، بحسب ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

وانطلق اليوم الأحد، مؤتمر دعم القدس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس الفلسطينى محمود عباس، وملك الأردن عبدالله الثانى، وأحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، وسامح شكرى، وزير الخارجية.