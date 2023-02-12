وصول طائرة مساعدات بيلاروسية إلى مطار اللاذقية لدعم متضررى الزلزال

جدة - نرمين السيد - وصلت طائرة مساعدات بيلاروسية إلى مطار اللاذقية الدولى اليوم الأحد، لمساعدة منكوبى الزلزال فى سوريا، يرافقها نائب وزير الطوارئ البيلاروسى خودولييف الكسندر، والسفير المفوض فوق العادة البيلاروسى فى دمشق يورى سليبا.





وأكد نائب وزير الطوارئ البيلاروسى - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا" - أن هذه الدفعة من المساعدات هى السابعة من بلاده لمنكوبى الزلزال فى سورية، وهناك المزيد من الدفعات، لافتاً إلى أن هذه المساعدات جاءت بتوجيهات الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو، لمساعدة الشعب السورى فى هذه المحنة، وهى تعكس تضامن الشعب البيلاروسى ووقوفه مع نظيره السورى تجاه ما أصابه. بدوره، أوضح مدير المطار المهندس زياد الطويل، أن الطائرة تحمل على متنها 35 طناً من مواد إغاثية غذائية وطبية وأدوية وخيم وأغطية.

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