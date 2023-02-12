الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين بـ الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية، إنه تم اعتقال ثلاثة مواطنين فلسطينيين من مدينة طولكرم الواقعة فى شمال غرب الضفة، بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.
وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت طفلا وشابا من بلدة (بيت فجار)، جنوب بيت لحم، الواقعة إلى الجنوب من القدس المحتلة، مشيرة إلى أنه تم اعتقال فلسطينيين اثنين من منطقة "يطا" جنوبى محافظة الخليل، ومن مدينة الخليل ذاتها.
واعتقل جنود الاحتلال فتى من بلدة "كفر ثلث" جنوبى محافظة قلقيلية بشمال غرب الضفة.
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