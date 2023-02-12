وصول طائرة مساعدات هندية إلى مطار دمشق لدعم متضررى الزلزال

جدة - نرمين السيد - وقال القائم بأعمال السفارة الهندية بدمشق ساتيندر كومار ياداف، فى تصريح، وفقا لوكالة الأنباء السورية، إن الطائرة هى الثانية، وبحمولة أكبر تصل إلى نحو 30 طناً من المساعدات لمؤازرة المتضررين من آثار الزلزال.

وأوضح ياداف أن المساعدات التى تحملها الطائرة تشمل نحو 24 طناً من الأدوية والألبسة والبطانيات، إضافة إلى أربع مولدات كهربائية، مؤكدا أن جمهورية الهند تقف مع الشعب السورى فى مصابه الكبير بعد الزلزال الذى ضرب البلاد.

يشار إلى أن الطائرة الهندية الأولى وصلت الأربعاء الماضى إلى مطار دمشق الدولى محملة بمساعدات إنسانية وطبية للمتضررين من الزلزال.

وفى سياق متصل وصلت طائرة بيلاروسية اليوم الأحد، إلى مطار اللاذقية الدولى تحمل مساعدات إغاثية للمتضررين من الزلزال.