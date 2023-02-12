سول وواشنطن تجريان تدريبات مضادة للطائرات لمواجهة كوريا الشمالية

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الأحد، أن كوريا الجنوبية وضعت مؤخرا سلسلة من الخطط المضادة للطائرات بدون طيار، بما فى ذلك إجراء التدريبات المنتظمة، وبناء نظام استخباراتى لتبادل المعلومات حول الأهداف على الفور بدون تأخير، وتأمين أصول توجيه الضربات وغيرها من الأصول، مثل مدافع التشويش على الطائرات المسيرة.
وأشارت الوكالة إلى أن عمليات تسلل الطائرات المسيرة الكورية الشمالية فى ديسمبر الماضى، كشفت عن عدم استعداد الجيش الكورى الجنوبى لمواجهة تلك الأجهزة الصغيرة التى يمكن أن تحمل أسلحة فتاكة.
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