سول وواشنطن تجريان تدريبات مضادة للطائرات لمواجهة كوريا الشمالية

جدة - نرمين السيد - أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات مشتركة مضادة للطائرات المسيرة فى قاعدة جوية أمريكية فى مدينة تقع جنوب غرب كوريا الجنوبية، حيث تسعى سول إلى تعزيز الاستعداد فى أعقاب اقتحام الطائرات المسيرة الكورية الشمالية للمجال الجوى للبلاد فى أواخر العام الماضي.





وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الأحد، أن كوريا الجنوبية وضعت مؤخرا سلسلة من الخطط المضادة للطائرات بدون طيار، بما فى ذلك إجراء التدريبات المنتظمة، وبناء نظام استخباراتى لتبادل المعلومات حول الأهداف على الفور بدون تأخير، وتأمين أصول توجيه الضربات وغيرها من الأصول، مثل مدافع التشويش على الطائرات المسيرة.

وأشارت الوكالة إلى أن عمليات تسلل الطائرات المسيرة الكورية الشمالية فى ديسمبر الماضى، كشفت عن عدم استعداد الجيش الكورى الجنوبى لمواجهة تلك الأجهزة الصغيرة التى يمكن أن تحمل أسلحة فتاكة.