روسيا تطالب بقمة طارئة بعد تفجيرات نورد ستريم

وكتب الصحفى الاستقصائى الأمريكى سيمور هيرش فى تدوينة يوم الأربعاء، نقلاً عن مصدر مجهول أن غواصين من البحرية الأمريكية دمروا خطوط الأنابيب بالمتفجرات بأوامر من الرئيس جو بايدن.
ونفى البيت الأبيض الادعاء بوقوف الولايات المتحدة وراء تفجيرات الخطوط التى تنقل الغاز الروسى إلى ألمانيا، ووصفها بأنها "كاذبة تماماً ومحض خيال".
وخلصت السويد والدنمارك اللتان وقعت التفجيرات بمنطقتيهما الاقتصاديتين الخالصتين، إلى أنه تم تفجير خطوط الأنابيب عمداً لكنهما لم تحددا المسؤول.
ووصفت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى الحادث بأنه "عمل تخريبي". واتهمت موسكو الغرب بالمسؤولية عن التفجيرات التى لم تتكشف تفاصيلها وأسفرت عن حدوث تصدعات بالأنابيب. ولم يقدم أى من الجانبين دليلا على ما يقوله.
وكتبت زاخاروفا على تيليجرام "هناك حقائق وافرة هنا: انفجار خط الأنابيب ووجود دوافع وأدلة حصل عليها صحفيون يمكن استخلاص نتائج منها".
وتساءلت "إذن متى ستُعقد قمة طارئة لحلف شمال الأطلسى لبحث الوضع؟".
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