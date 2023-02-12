العالم اليوم - تقدم روسي بأيدي "فاغنر".. سقوط بلدة استراتيجية قرب باخموت

انتم الان تتابعون خبر تقدم روسي بأيدي "فاغنر".. سقوط بلدة استراتيجية قرب باخموت من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 12 فبراير 2023 11:26 صباحاً - أعلن رئيس مجموعة "فاغنر" الروسية يفغيني بريغوجين، الأحد، أن قواته سيطرت على بلدة كراسنا هورا الأوكرانية الواقعة على مسافة كيلومترات قليلة شمالي باخموت التي تحاول موسكو السيطرة عليها منذ أشهر.

ونقل المكتب الإعلامي لبريغوجين قوله: "اليوم سيطرت الوحدات الهجومية في فاغنر على بلدة كراسنا هورا".

وتنبأ رئيس "فاغنر" التي تشارك بنشاط في القتال في أوكرانيا، أن تستمر الحرب لسنوات، فيما كانت موسكو قد بدأت عملياتها في 24 فبراير 2022.

وقال بريغوجين في مقابلة بالفيديو نُشرت في وقت متأخر الجمعة، إن الأمر قد يستغرق ما بين 18 شهرا وعامين حتى تتمكن روسيا من تأمين السيطرة الكاملة على منطقة دونباس شرقي أوكرانيا.

وفيما يلي أبرز ما جاء في حديث رئيس "فاغنر":

الحرب قد تستمر لمدة ثلاث سنوات إذا قررت موسكو الاستيلاء على مناطق أوسع شرقي نهر دنيبرو.

القوات الروسية يجب أن تسيطر على مدينة باخموت الاستراتيجية للمضي قدما في حملتها، لكنها تواجه مقاومة شرسة من المدافعين الأوكرانيين.

على روسيا أن تضع أهدافا واضحة في حملتها المستمرة منذ ما يقرب من عام، ويتمثل ذلك في ترسيخ وجودها بقوة في شرق أوكرانيا، أو المضي قدما للاستيلاء على المزيد من الأراضي.

هناك حاجة للسيطرة على باخموت حتى تتمكن قواتنا من العمل بشكل مريح.

وتخوض القوات الأوكرانية والجيش الروسي ومجموعة "فاغنر" معركة استنزاف شرسة في منطقة باخموت منذ شهور.

وشدد ميخايلو بودولاك، مستشار الرئيس فولوديمير زيلينسكي، في مطلع الشهر الحالي، على أن هناك حاجة لمزيد من الأسلحة لصد القوات الروسية التي صعّدت هجماتها في هذه المنطقة الاستراتيجية.