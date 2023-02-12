العالم اليوم - المغرب.. تسجيل هزة أرضية في إقليم الحسيمة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 12 فبراير 2023 11:26 صباحاً - سجل المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب، صباح الأحد، هزة أرضية بلغت قوتها 4.3 درجات على مقياس "ريختر"، في إقليم الحسيمة شمالي البلاد.

وأفاد موقع "هسبريس" المغربي بأن المعهد قال في نشرة، إن مركز الهزة كان في جماعة النكور التابعة لإقليم الحسيمة، وقد وقعت في الساعة السابعة و59 دقيقة و31 ثانية صباحا بالتوقيت المحلي.

وبحسب النشرة، فإن الهزة، التي سجلت على عمق 18 كيلومترات، وقعت عند التقاء خط العرض 35.023 درجة شمالا، وخط الطول 3.864 درجة غربا.