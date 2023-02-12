العالم اليوم - عالم زلازل يكشف سبب القوة التدميرية لـ"كارثة القرن"

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 12 فبراير 2023 11:26 صباحاً - كشف عالم زلازل سبب القوة التدميرية الكبيرة للزلزالين اللذين وقعا بولاية كهرمان مرعش التركية، وإمكانية تعرض مناطق أخرى حول العالم وخصوصا مدينة إسطنبول لمثل هذه الكارثة.

ووفق عالم الزلازل في معهد برشلونة لعلوم الأرض التابع للمجلس الأعلى للبحث العلمي في إسبانيا، خوردي دياز، فإن "الزلزالين اللذين وقعا بكهرمان مرعش، هما زلزالان كبيران يفصل بينهما 9 ساعات، وهذه حالة نادرة جدا".

وفي مقابلة مع وكالة أنباء "الأناضول" التركية، قال دياز: "الإحصاءات أظهرت أن الزلزالان كانا الأكبر من نوعهما في تركيا خلال قرن، لذلك يمكن وصف الحالة بأنها (كارثة القرن).

وفيما يلي أبرز ما جاء في تصريحات دياز لوكالة "الأناضول":