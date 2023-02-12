نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر القبض على الشخص الذي سلب محل الصرافة في اربد على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 12 فبراير 2023 11:13 صباحاً - دوت الخليج - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في ادارة البحث الجنائي تمكنوا وخلال زمن قياسي من انهاء التحقيق وكشف مرتكب جريمة السلب تحت التهديد التي وقعت عصر اليوم على محل صرافة في مدينة اربد والقبض عليه واعادة جزء كبير من المبلغ المسلوب.

وفي التفاصيل قال الناطق الاعلامي إنّه ورد بلاغ لمديرية شرطة محافظة اربد عصر اليوم بقيام شخص مجهول بالدخول لاحد محال الصرافة في مدينة اربد والقفز خلف كاونتر الموظفين وبيده اداة حادة وسرقة مبلغ مبالي ( 11 الف دينار ) والفرار من المكان.

وأضاف الناطق الإعلامي أنّه وفور تلقي البلاغ وجمع المعلومات من مسرح الجريمة جرى التعميم على مواصفات الشخص ليتم من خلال ذلك تحديد هويته ومكان وجوده.

وتابع انه جرت مداهمة مكان وجوده والقاء القبض عليه وضبط بحوزته جزء من المبلغ المسلوب وبالتحقيق معه اعترف بارتكاب الجريمة وستتم احالته للمدعي العام لمحكمة امن الدولة.

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