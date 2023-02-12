صندوق النقد: منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحاجة لتعزيز المرونة المالية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 فبراير 2023 10:31 صباحاً - قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا يوم الأحد إن الدين العام في بعض دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يثير قلقا وإن الحكومات بحاجة إلى تعزيز المرونة من خلال سياسات مالية للحماية من الصدمات.

وأضافت جورجيفا أمام منتدى المالية العامة للدول العربية في دبي أن الزلزال الذي دمر مناطق واسعة من سوريا وتركيا “تسبب في مأساة هائلة للأفراد لكنه تسبب أيضا في تأثير كبير جدا على الاقتصاد التركي”.

وتابعت “لذلك علينا أن نطور مزيدا من المرونة في مواجهة هذه الصدمات”.

وتوقع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي أن يتباطأ النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.2 بالمئة هذا العام، قبل أن يرتفع إلى 3.5 بالمئة في 2024.