زيلينسكى يوقع مرسوما بتشكيل إدارة عسكرية جديدة بـ شمال أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ونُشر المرسوم على الموقع الإلكترونى الرسمى للرئيس الأوكرانى، وفقا لوكالة الأنباء الأوكرانية.

وذكر المرسوم أنه "بما يتماشى مع قانون أوكرانيا بشأن النظام القانونى للأحكام العرفية، فإن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية وإدارة الدولة الإقليمية فى تشيرنيهيف ينبغى أن تتخذ التدابير المتعلقة بتشكيل الإدارة العسكرية المحددة فى المادة 1 من هذا المرسوم".

ولم يتضح بعد من سيرأس الإدارة العسكرية لمدينة تشيرنيهيف، وفقا للوكالة الأوكرانية.

من جهته، قال وزير الدفاع الأوكرانى أوليكسى ريزنيكوف" إن أوكرانيا حرمت روسيا من هيمنتها فى البحر الأسود".

وأضاف ريزنيكوف - فى مؤتمر صحفى عقد فى أوديسا ونقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية -"لقد حرمنا الاتحاد الروسى من الهيمنة فى البحر الأسود، وعلى وجه الخصوص، بعد الاستخدام الناجح لناقلتنا الأوكرانية "نبتون" عندما أغرقت الطراد "موسكفا".

وتابع "لم تتمكن روسيا من الاستيلاء على أوديسا برا، وحاليا، تم دفع القوات الروسية مرة أخرى نحو الضفة الشرقية لنهر دنيبرو والذى يعد بحد ذاته، حاجزا وقائيا طبيعيا قويا".

وأضاف" بالنسبة للأراضى الواقعة على الضفة اليسرى فى جنوب أوكرانيا، فإن القوات الروسية هناك لديها فرصة لتجديد الأسلحة والمعدات، وبالتالى فإن الوضع هناك بالطبع أكثر توترا".