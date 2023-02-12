العالم اليوم - ظاهرة "محيرة" بعد الزلزال بسوريا.. فتحات غريبة تشبه البراكين

انتم الان تتابعون خبر ظاهرة "محيرة" بعد الزلزال بسوريا.. فتحات غريبة تشبه البراكين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 12 فبراير 2023 10:24 صباحاً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا مقطع فيديو لظاهرة "غريبة" رصدت على مقربة من نهر العاصي بعد الزلزال الذي ضرب سوريا، الإثنين.

ووفق الفيديو الذي صوّر في إحدى الأراضي الواقعة بقرية تلول قرب سلقين شمال غرب إدلب، فقد ظهرت فوهات تشبه كثيرا تلك الخاصة بالبراكين.

وإلى جانب الفوهات، وثق الفيديو ظهور تراب صلصاليا ناعما على السطح.

وكان الدفاع المدني السوري قد كشف يوم الجمعة عن ظهور تصدعات في هيكل سد التلول على نهر العاصي في ريف إدلب بسبب الزلزال.

وقالت مصادر محلية سورية، إن السدّ بات معرضا للانهيار بشكل كبير، مما يهدد بغرق عدد من القرى المجاورة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية السبت أن عدد المتضررين من جراء الزلزال في سوريا وتركيا بلغ نحو 26 مليون شخص، وأطلقت نداء لجمع 42.8 مليون دولار لتمويل الحاجات العاجلة على الصعيد الصحي.