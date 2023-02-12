سول تخطط لتطوير صاروخ قادر على ضرب مدفعية بيونج يانج

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية، فإن الصاروخ المرتقب سيكون نسخة مطورة من الصاروخ الكورى التكتيكى "أرض-أرض" الذى يُطلق عليه "مدمر المدفعية بعيدة المدى".

وأفادت، أن وجه الاختلاف يكمن فى أن الصاروخ الحالى يتم تشغيله من منصة ثابتة، إلا إنه من المتوقع أن يتم تشغيل الصاروخ المرتقب من منصة إطلاق متحركة، مما سيعزز قدرته على المناورة والصمود.

وأوضحت أن مدى الصاروخ الحالى يبلغ 180 كيلومترًا مع طلقات من عيار 400 مليمتر، ومن المتوقع أن تكون النسخة المطورة أكبر مع مدى تشغيلى أطول يبلغ نحو 300 كيلومتر.

وتجدد الاهتمام بالتهديدات الصاروخية والمدفعية لكوريا الشمالية، بعد أن عرضت بيونج يانج مجموعة من أنظمة الأسلحة القادرة على استهداف كوريا الجنوبية خلال العرض العسكرى الضخم الذى أقيم فى العاصمة الكورية الشمالية يوم الأربعاء الماضي.

وكان من بين الأسلحة التى تم الكشف عنها قاذفات صواريخ متعددة "كبيرة للغاية"، ومدافع "هاوتزر" ذاتية الدفع من عيار 152 مليمترًا، بالإضافة إلى الصاروخ "KN-23" المصمم على غرار صاروخ "إسكندر" الباليستى الروسي.