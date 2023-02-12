أوكرانيا: إسقاط خمس طائرات روسية فى زابوريجيا ودونيتسك

جدة - نرمين السيد - أسقطت القوات الأوكرانية خمس طائرات روسية بدون طيار فى منطقتى زابوريجيا ودونيتسك بعدما هاجمت البنية التحتية الحيوية، وفقا لبيان القيادة الجوية الشرقية الأوكرانية اليوم الأحد.





ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن بيان القيادة الجوية الشرقية الأوكرانية أنه: "نتيجة لعمل الدفاعات الجوية، دمرت أربع طائرات شاهد فى منطقة زابوريجيا، وأسقطت طائرة أورلان -10 بدون طيار فى منطقة دونيتسك". وكانت القوات الجوية التابعة للجيش الأوكرانى قد أعلنت صباح أمس السبت إسقاط 20 طائرة روسية هجومية بدون طيار من طراز شاهد كانت تستهدف لضرب البنية التحتية الحيوية لأوكرانيا، وذلك فى أخر 24 ساعة.

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