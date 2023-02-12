سماع صفارات الإنذار فى 5 مقاطعات بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وفى وقت لاحق، أفادت وسائل الإعلام نقلا عن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية فى خاركوف، أوليغ سينيجوبوف، بتسجيل سقوط ثلاثة صواريخ على مواقع حيوية فى مقاطعة خاركوف. وتواصل القوات الجوية الروسية ضرب مواقع البنى التحتية للطاقة والمواقع الحيوية لقوات كييف منذ الـ10 من أكتوبر الماضي، ردا على العمل الإرهابى الذى استهدف جسر القرم الروسي، وتبنّته استخبارات كييف.

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