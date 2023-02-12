أبرزها تسونامى.. «إكسترا نيوز» تستعرض أكبر الكوارث الطبيعية فى القرن الـ21

جدة - نرمين السيد - عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا عن أكبر الكوارث الطبيعية التى شهدها القرن الحادى والعشرين، لافتًا إلى أن أكبر هذه الكوارث كان تسونامى المحيط الهندى فى عام 2004، والذى أدى إلى مقتل نحو 230 ألف شخص على الأقل.





وجاء ترتيب الكوارث الطبيعية فى القرن الحادى والعشرين التى عرضها تقرير "إكسترا نيوز" على النحو التالى: - تسونامى المحيط الهندى 2004: أسفر عن مقتل نحو 230 ألف شخص. - إعصار ميانمار 2008: أودى بحياة 140 ألف شخص وأضر بـ2.4 مليون. - زلزال هايتى عام 2010: أودى بحياة نحو 316 ألف شخص. - زلزال إندونيسيا 2018: أحدث تسونامى ووفاة أكثر من 4300 شخص. - زلزال الصين 2008: أودى بحياة حوالى 87600 شخص. - إعصار كاترينا 2005: تسبب فى سيول ومقتل حوالى 1800 شخص. - زلزال الهند 2001: أسفر عن مقتل 14 ألف شخص. - زلزال باكستان 2005: أسفر عن مقتل 73 ألف شخص و1244 بكشمير.

ومازالت تتواصل أعمال الإغاثة والإنقاذ فى سوريا وتركيا إثر زلزال مدمر ضرب البلدين قبل أيام قليلة، وأسفر عن مقتل الآلاف وإصابة وتشريد مئات الآلاف فى البلدين.

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