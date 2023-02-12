الاتحاد الأوروبى يطالب سوريا بعدم تسييس قضية المساعدات الإنسانية

جدة - نرمين السيد - وأضاف المبعوث الأوروبى فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا نفعل ذلك منذ أكثر من 10 سنوات بل ونفعل ما هو أكثر خلال أزمة الزلزال، مطالبا دمشق بعدم تسييس قضية المساعدات الإنسانية.
وكانت السلطات فى سوريا قد أخلت مئات المبانى السكنية خوفا من من انهيارات جديدة جراء الهزات الأرضية الارتدادية بعد الزلزال المدمر الذى ضرب البلاد فجر الإثنين الماضى، مسفرًا عن آلاف القتلى والمصابين.
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