روسيا: أوكرانيا وحلفاؤها خدعوا المجتمع الدولى بتوقيعهم لاتفاقيات مينسك

جدة - نرمين السيد - وقالت زاخاروفا، إن ألمانيا وفرنسا وأوكرانيا، قاموا بخداع المجتمع الدولى بتوقيع اتفاقيات مينسك وقد وقع الشعب الأوكرانى ضحية لخداعهم.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية، أن توقيع اتفاقيات مينسك منحت نظام كييف الوقت لإعادة التسلح وهذا يعنى أنهم خططوا منذ البداية لخداع المجتمع الدولي، موضحا أن أوكرانيا وحلفائها وضعوا فى الاتفاقيات منذ البداية معنى مخالفا لما وعدوا به أوروبا والعالم.

وكان الرئيس الأوكرانى السابق بيترو بوروشينكو، صرح فى وقت سابق، بإن اتفاقيات مينسك سمحت بتسليح وتطوير القوات الأوكرانية وتشكيل تحالف دولى ضد روسيا.