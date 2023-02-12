رئيس الوزراء الكندى يعلن إسقاط «جسم غير محدد» فوق شمال غرب البلاد

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، إسقاط "جسم غير محدد" فوق شمال غرب كندا، وذلك غداة إعلان مسؤولين أمريكيين إسقاط جسم فوق ألاسكا، حسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.





وكتب ترودو فى تغريدة عبر صفحته على "تويتر": "أمرت بإسقاط جسم غير محدد كان يحلق فى المجال الجوى الكندى"، لافتا إلى أنه "تم إرسال طائرتين كندية وأمريكية، ونجحت مقاتلة اف-22 أمريكية فى إصابة الهدف".

وأضاف ترودو، أن القوات الكندية فى يوكون "ستعمد إلى انتشال حطام الجسم وتحليله".

ويأتى الإعلان الكندى بعد أسبوع من إسقاط القوات الأمريكية لمنطاد صينى، يعتقد أنه للتجسس، ما ينذر بنزاع دبلوماسى جديد مع بكين.

وقال رئيس الوزراء الكندى إنه بحث مع الرئيس الأمريكى جو بايدن، عملية الاختراق الأخيرة.