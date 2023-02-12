سنجر: حرب الوثائق قد تنتهى بمنع ترامب وبايدن من الترشح للانتخابات الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وأوضح خلال مداخلة له برنامج "هذا المساء"، الذى يذاع على قناة القاهرة الإخبارية، إن المتحدثة باسم البيت الأبيض أكدت مرارا أنها لا تحب الخوض فى تفاصيل حتى لا يكون هناك إدان لجو بايدن أو دونالد ترامب.

وأضاف، أن الحزب الجمهورى يريد تحقيق أهداف سياسية بكل ما يملك، مؤكدا أن الأجواء السياسية الأمريكية مشتعلة بصورة كبيرة جدا.