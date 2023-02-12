وزير الخارجية العراقى: نرفض استخدام أراضينا فى الهجوم ضد أى دولة

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير العراقى - فى حوار مع قناة (العربية الحدث) الإخبارية من واشنطن - "أولوية زيارتنا إلى واشنطن تتعلق بالقضايا الاقتصادية، علاوة على قضية المصارف والعملة الأمريكية"، مضيفا أن العراق دولة نفطية والاستثمار فى الغاز يؤدى إلى الاستقلالية فى الطاقة الكهربائية، و"نحن بحاجة إلى شركات غربية لاستخراج الغاز و استعماله داخليا وتصديره خارجيا".

وأضاف أن المجتمع العراقى استهلاكي، "حيث إننا نصدر النفط ونستورد كل الموارد الأخرى"، فى إشارة إلى الموارد الغذائية الزراعية والصناعية أى نحتاج الدولار للتعامل مع التجارة الدولية.

وأكد قوة الاحتياطى المالى فى العراق، قائلا: "لسنا دولة ضعيفة، كما أننا لسنا فى حالة حرب والوضع الأمنى فى العراق جيد"، مشددا على أن تنظيم داعش الإرهابي، انهار فى البلاد.

وحول الوجود العسكرى الأمريكى والغربى فى البلاد، قال حسين، إن القوات الأمريكية الموجودة فى البلاد تحولت إلى تدريبية واستشارية، كما أن هناك قوات حلف الناتو لتدريب الجيش العراقي.

وبخصوص العلاقات السعودية العراقية، قال إن هناك لقاءات وتفاهمات مستمرة بين الجانبين، "ونحاول تخفيف التوتر بين السعودية وإيران فى بغداد، لأن أمن المنطقة يخصنا جميعا، ونحاول خلق حالات تفاهمية بين إيران والدول الأخرى، ونحن جزء من المنطقة لدينا علاقات قوية مع دول الجوار، وسياستنا متوازنة".