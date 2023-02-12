العالم اليوم - مدرب الأهلي حزين لضياع فرصة الـ"1000 بالمئة" أمام فلامنغو

انتم الان تتابعون خبر مدرب الأهلي حزين لضياع فرصة الـ"1000 بالمئة" أمام فلامنغو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 12 فبراير 2023 08:22 صباحاً - قال السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي المصري، مساء السبت، إن فريقه ارتكب العديد من الأخطاء أمام فلامنغو البرازيلي والتي أدت إلى خسارة المباراة.

وخسر الأهلي المصري أمام فلامنغو البرازيلي في كأس العالم للأندية بنتيجة 4-2، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وتحدث كولر عقب المباراة للصحفيين قائلا: "تأخرنا في النتيجة خلال الشوط الأول أمام فلامنغو واستطعنا العودة وكنا نستحق التعادل في نهاية الشوط".

وأضاف: "الشوط الثاني ضغطنا بقوة وكان لنا فرصة بنسبة 1000 بالمئة يجب أن تنتهي بهدف وتقتل المباراة لكنها ضاعت وبعدها اللقاء تغير تماما".

وأكمل: "الأخطاء في هذا المستوى صعب تعويضها، وعندما ترتكب هذه الأخطاء فهذا يعني ما تقدمه غير كاف للعب في هذا المستوى".

أخطاء الأهلي

في الدقيقة 56 تحصل الأهلي على ركلة جزاء بعد عرقلة تياغو مايا لمحمد شريف. انبرى لها علي معلول لكنه سدد كرة أرضية على يمين الحارس تصدى لها سانتوس بسهولة في الدقيقة 57 مانعا الأهلي من التقدم.

كاد محمد شريف أن ينهي اللقاء في الدقيقة 73 بانفراد تام، لكنه سدد كرة أرضية في يد الحارس، وهذه هي فرصة الـ"1000 بالمئة" التي تحدث عنها كولر.

في الدقيقة 77: خروج خاطئ من محمد الشناوي للإمساك بكرة عرضية فسقطت من يده الكرة لتجد بيدرو الذي سجل هدف التعادل في المرمى الخالي.

خروج خاطئ من محمد الشناوي للإمساك بكرة عرضية فسقطت من يده الكرة لتجد بيدرو الذي سجل هدف التعادل في المرمى الخالي. الدقيقة 84: احتسب الحكم الجزائري مصطفى غربال ركلة جزاء لصالح فلامنغو سبب وجود لمسة يد على محمد هاني.

الدقيقة 89: أنهى بيدرو اللقاء بهدف رابع مستغلا تمريرة خاطئة من لاعبي وسط الأهلي تجاه الدفاع وسدد بكل قوة في مرمى الشناوي.

يذكر أن الأهلي سيلعب أمام الهلال السوداني، السبت المقبل، في الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.